В испанских медиа говорится об азербайджанских реалиях

В испанских медиа повествуется о борьбе, проводимой в Азербайджане с пандемией COVID-19, и 44-дневной Отечественной войне. B интервью новостному сайту www.tuvozenpinares.com этой страны руководитель Объединения азербайджанцев Испании Вахид Иманов сказал, что Азербайджанское государство, принимая жесткие меры, связанные с глобальной пандемией коронавируса, старается предотвратить массовое заражение населения этой болезнью и защитить его здоровье.

Он отметил, что в это сложное время Азербайджанское государство вынуждено было вести не только борьбу с пандемией, но и 44-дневную Отечественную войну для предотвращения нападения захватнической Армении на нашу страну. В итоге был положен конец армянской оккупации, продолжавшейся около 30 лет. А сейчас Азербайджан занят еще и созданием инфраструктуры для восстановления нормальной жизни в городах, полностью уничтоженных армянами, и возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам.

Руководитель объединения подчеркнул, что внешняя политика Азербайджана всегда отличалась достаточной прозрачностью: «Ведущие страны мира поддержали справедливую борьбу Азербайджана за восстановление территориальной целостности и поздравили его с победой. Сегодня Азербайджан является страной, законно добившейся поставленных целей и снискавшей поэтом уважение других стран».

Наш соотечественник также констатировал, что правительство Испании всегда поддерживало справедливую позицию Азербайджана.

Полный текст интервью на следующем линке: https://www.tuvozenpinares.com/articulo/entrevistas/paises-importantes-mundo-siempre-han-apoyado-ha-felicitado-lucha-azerbaiyan-intento-recuperacion-territorios/20201129233903029153.html