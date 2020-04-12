В Испании за сутки 600 человек умерли от коронавируса

За последние сутки в Испании умерли 619 человек, которым был поставлен диагноз коронавирус COVID-19, это самое большое количество жертв за последние три дня.

Как сообщает РИА Новости, всего количество жертв коронавируса приближается к 17 тысячам – с начала эпидемии скончались 16 972 человека.

Число выявленных случаев заражения – 166 019, их них за минувшие 24 часа – 4 167

При этом 62 тысячи выздоровели. Таким образом, общее число активных случаев (с учетом выздоровевших и скончавшихся) – 86,6 тысячи человек.

В Мадриде диагноз COVID-19 поставлен 46,6 тысячам пациентов, из них умерли 6,3 тысячи. В Каталонии – 34 тысячи выявленных случаев, 3,4 скончались.

В целом в Испании в последнее время явно обозначилась тенденция замедления распространения вируса, руководство минздрава считает, что пик пройден.