В Испании распространение коронавируса замедлилось

Министерство здравоохранения Испании подтвердило тенденцию к замедлению распространения коронавируса в стране.

«Испания находится на стадии замедления эпидемии. <…> Данные свидетельствуют о том, что карантинные меры действуют», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Сальвадор Илья.

Число выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Испании чуть выше шести тысяч, умерли 674 пациента, что свидетельствует о явной тенденции к снижению в последние дни.

Илья также сообщил, что возглавляемое им министерство распределило 58 миллионов единиц санитарного материала, в том числе 28 миллионов масок, 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ. (РИА Новости)