В Испании автомобильный завод начал выпуск аппаратов ИВЛ

Первые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), изготовленные на заводе Seat, начали поступать в понедельник, 6 апреля, в отделения интенсивной терапии испанских клиник. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в понедельник. В нем сообщается, что производство, расположенное в городе Марторелл неподалеку от Барселоны, планирует в ближайшие дни выпускать до 300 аппаратов в сутки.

До начала эпидемии аппараты ИВЛ, крайне необходимые для больных COVID-19, производились кустарным способом лишь на двух небольших предприятиях в Испании. Seat, на котором прекращен выпуск автомобилей из-за эпидемии, смог разработать и наладить производство аппаратов ИВЛ, названных OxyGEN, в течение двух недель, подключив для этой цели сотрудников своего конструкторского бюро. (DW)