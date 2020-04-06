В Испании автомобильный завод начал выпуск аппаратов ИВЛ

Первые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), изготовленные на заводе Seat, начали поступать в понедельник, 6 апреля, в отделения интенсивной терапии испанских клиник. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в понедельник. В нем  сообщается, что производство, расположенное в городе Марторелл неподалеку от Барселоны, планирует в ближайшие дни выпускать до 300 аппаратов в сутки.

До начала эпидемии аппараты ИВЛ, крайне необходимые для больных COVID-19, производились кустарным способом лишь на двух небольших предприятиях в Испании. Seat, на котором прекращен выпуск автомобилей из-за эпидемии, смог разработать и наладить производство аппаратов ИВЛ, названных OxyGEN, в течение двух недель, подключив для этой цели сотрудников своего конструкторского бюро. (DW)

| 2020-04-06T23:31:16+00:00 7 апреля 2020, 01:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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