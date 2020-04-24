В Иране за сутки от коронавируса скончались менее ста человек

В Иране за последние сутки от коронавируса нового типа (Сovid-19) скончались 93 человека, выявлено 1168 новых случаев заражения.

Как передает Анадолу, об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Исламской Республики Киянуш Джиханпур.

По словам Джиханпура, число умерших от Сovid-19 возросло до 5 574, инфицированных – 88 194. Состояние 3121 пациента тяжелое.

Пресс-секретарь также сообщил, что от коронавируса вылечились 66 596 человек.

В Исламской Республике до сегодняшнего дня проведено 399 927 тестов на коронавирус.

Первый случай заражения в Иране был зафиксирован в городе Кум 19 февраля, после чего коронавирус распространился на все регионы ИРИ.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (Covıd-2019).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.