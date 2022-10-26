В Иране убиты полковник и генерал корпуса стражей Исламской революции Мехди Моллашахи и Джавад Кейха.

Обоих застрелили в машине в иранском городе Захедан, административном центре юго-восточной провинции страны Систан и Белуджистан, сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что инцидент последовал за неделями жестокого подавления КСИР и другими иранскими силами безопасности протестующих в Захедане, которые присоединились к общенациональным антиправительственным протестам, спровоцированным смертью под стражей 22-летней женщины Махсы Амини.

РБК-Украина со ссылкой на иранское издание Tasnim сообщает, что убитые в том числе отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе Российской Федерации.