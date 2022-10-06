Школьницы в Иране присоединяются к протестам против исламского дресс-кода в стране, пишет агентство Bloomberg, которое также описывает явление как «одно из крупнейших феминистских восстаний в истории современного Ближнего Востока».

До сих пор в протестах принимали участие преимущественно женщины поколения Z [родившиеся после 1997 года], отмечает агентство. Однако в последние дни к ним присоединяются более молодые девушки, которые отказываются носить хиджаб и стригут волосы в знак протеса.

Bloomberg также приводит видео, на котором школьницы якобы срывают выступление одного из высокопоставленных чиновников Корпуса стражей иранской революции (КСИР). В то же время агентству пока не удалось установить время и место съемки.

Жители Ирана протестуют с 18 сентября после гибели задержанной из-за неправильно надетого хиджаба Махсы Амини. Официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, девушку избили представители правопорядка. Родственники Амини утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем. По некоторым данным, в ходе протестов погибло более 133 человек.