В Иране разрушена могила азербайджанского поэта XIII века Иззеддина Гасаноглу.

Как передает АПА, об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети ученый-фольклорист, руководитель отдела по связям с зарубежными странами Института фольклора НАНА Али Шамиль.

«Сегодня утром получили неприятные новости. Прислали фотографию могилы Гасаноглу в разрушенном состоянии. Хотелось бы, чтобы наша интеллигенция, официальные круги высказали свое отношение к этому вопросу», — отметил он.

Отметим, что Иззеддин Гасаноглу является автором первой в истории азербайджанской литературы газели на родном языке.