Власти Ирана представили единственное легальное приложение для знакомств в стране Hamdan. Его разработала организация исламской пропаганды. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает ВВС.
После прохождения всех процедур, когда будет найдено совпадение между парой, молодые люди будут находиться под “патронатом” консультанта в течении четырех лет после их свадьбы.
В Иране растет количество разводов: если за 2008 год на каждый восьмой брак приходился всего один развод, то в 2020 году было зарегистрировано чуть более 307 тыс. браков, и почти 100 тыс. разводов. К тому же, в стране наблюдается снижение рождаемости — в прошлом году прирост населения снизился до 1,29%.
Для жителей Ирана Hamdan станет единственным приложением для поиска спутника жизни, поскольку остальные сервисы знакомств в стране запрещены. (Korrespondent.net)