За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 25 812, скончались 148 человек.

Как сообщает ИРНА, информацию об этом распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 133 718 человек.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено 6 806 265 случаев заражения, состояние 3 374 больных оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от вируса вылечились 6 298 727 человек, проведено свыше 46 миллионов тестов.

Всего в стране применено примерно 138 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 61,5 млн, вторую — 54,8, третью — 21,2 млн человек.