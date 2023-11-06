Толстый слой смога заслонил город Агра и расположенный в нем беломраморный мавзолей Тадж-Махал. Это вызвано сильным загрязнением воздуха в Северной Индии.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

Туристы жалуются на то, что памятник почти не виден. Индекс качества воздуха (ИКВ) в этом городе зафиксирован на отметке 171, что относится к категории «умеренно загрязненный». Однако для Агры это очень высокий показатель.

За последние годы Тадж-Махал заслоняется дымкой уже второй раз, в 2021 году в социальных сетях распространились фото едва видного мавзолея.

Северная Индия переживает резкое ухудшение качества воздуха. Особенно серьезная ситуация сложилась в Нью-Дели, где уже неделю во многих районах ИКВ превысил отметку в 400 пунктов. При том, что «хорошим» воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а «удовлетворительным» — от 51 до 100. Уровень 151-200 считается «умеренно загрязненным», 201-300 — «сильно загрязненным», более 300 — «опасно загрязненным». В пятницу ИКВ в Нью-Дели достиг 468 — это худший показатель с 12 ноября 2021 года, когда индекс составлял 471.