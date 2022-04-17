В Иерусалиме в районе священной для иудеев и мусульман Храмовой горы в воскресенье, 17 апреля, вновь произошли столкновения палестинцев с израильтянами. В результате были ранены более 20 человек.

Израильская полиция сообщила, что утром в воскресенье, незадолго до запланированного посещения Храмовой горы еврейскими верующими «сотни» палестинских демонстрантов начали собирать груды камней. сотрудники правоохранительных органов вмешались в ситуацию, чтобы «вывести» демонстрантов и «восстановить порядок».

По данным Палестинского Общества Красного Полумесяца, 19 палестинцев получили ранения, пятеро из них были госпитализированы. Некоторые пострадали от применения резиновых пуль.

Еще семь человек, как сообщили медицинские работники, получили небольшие травмы в ходе отдельного инцидента недалеко от Старого города Иерусалима. По сообщению израильской полиции, палестинская молодежь забрасывала камнями автобусы, перевозившие еврейских посетителей. Правоохранители задержали 18 палестинцев. (DW)