В Греции от сильных лесных пожаров с 29 июля до четверга, 12 августа, было выжжено 100,8 тысячи гектаров. Это следует из данных Европейской информационной системы лесных пожаров EFFIS. С 2008 по 2020 годы за аналогичный период пламя уничтожало ежегодно около 2750 гектаров, указывает агентство AFP.

А с начала года пожары затронули 114 300 гектаров, более половины из которых пришлись на остров Эвбея. Сейчас на втором по величине греческом острове распространению огня противостоят более 800 человек. Еще 680 пожарных, в том числе из-за границы, тушат возгорания на полуострове Пелопоннес.

В результате пожаров в стране минимум три человека погибли, сотни потеряли свои дома. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь связал продолжительный период высоких температур и пожары с изменением климата. Речь не идет о «греческом феномене», заявил глава правительства, имея в виду аналогичную ситуацию в ряде других южноевропейских государств. (DW)