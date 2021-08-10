По оценкам института геологии Афинского университета, в настоящее время по всей Греции выжжено 90 000 гектаров. «Данные постоянно меняются, потому что ситуация все еще развивается», — указала профессор геологии и геоэкологии Афинского университета Ники Эвелпиду в интервью газете «Катимерини», опубликованном во вторник, 10 августа.

По ее словам, опасность сохранится, даже когда пожары будут потушены, поскольку после них часто бывают «наводнения, сели и оползни, которые могут приводить к катастрофическим последствиям в случае сильных дождей, которые в последние годы бывают очень часто».

Самая большая территория, по данным ученых, на сегодняшний день выжжена на острове Эвбея в Эгейском море, где пожары все еще продолжают бушевать: там в пепел превратились уже около 51 тысячи гектаров леса. Сильно пострадал и полуостров Пелопоннес, где в районе древней Олимпии, сгорело, ориентировочно, порядка 10 000 гектаров. (DW)