Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи. Такое мнение парламентарий высказал после награждения журналистов в Госдуме по случаю Дня печати, пишет Znak.com.

По словам Толстого, когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то страны Прибалтики и Финляндия «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения».

Каким образом могло бы произойти такое восстановление, Петр Толстой не уточнил. Но не исключил, что это могло бы случиться в перспективе десятилетия.