В Гонконге врачи начинают клинические испытания препарата от коронавируса

Медики в Гонконге приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата «Ремдесивир» (Remdesivir), который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Управления больничных учреждений Гонконга Нг Тин-янь.

«Медицинский комитет по этике одобрил клинические испытания «Ремдесивира» в государственных больницах города. Подготовка к исследованиям уже завершена, и сразу три крупные больницы — госпитали принцессы Маргарет, принца Уэльского и королевы Марии — начнут набирать пациентов для испытаний», — рассказала доктор.

Речь идет о противовирусном препарате, который изначально был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола и другими заболеваниями. Специалисты полагают, что он может быть эффективен и в лечении коронавируса нового типа.

Клинические испытания данного препарата применительно к пациентам с COVID-19 (заболеванием, вызываемым новым коронавирусом) уже ведутся в материковом Китае. Ожидается, что их результаты будут опубликованы к концу апреля. Вместе с тем тайваньские ученые тоже недавно самостоятельно синтезировали «Ремдесивир» на случай, если он окажется эффективным в лечении коронавируса.

Как сообщила агентству Нг Тин-янь, «в настоящее время пациентам, у которых было диагностировано заболевание COVID-19, предлагается в основном поддерживающее лечение», в том числе антибактериальные препараты и внутривенные инъекции.

По ее словам, при ухудшении состояния здоровья пациентов переводят в отделение интенсивной терапии. «В некоторых случаях может применяться вспомогательная искусственная вентиляция легких — неинвазивная и инвазивная — или экстракорпоральная мембранная оксигенация (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности — прим. корр.)», — добавила доктор.