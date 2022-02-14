Заместитель главы фракции Свободной демократической партии ФРГ в бундестаге Александер Ламбсдорф в эфире телеканала Bild TV предложил изымать немецкую недвижимость олигархов из России и ввести ряд ограничений.

«Нам следует более политически подходить к этому санкционному вопросу, до сих пор у нас преобладало чисто юридическое понимание санкций», — отметил парламентарий.

По его словам, некоторые российские бизнесмены обладают «огромными владениями» в Берлине, которые стоило бы изымать в случае, если нет предметной информации о точном источнике средств для финансирования объекта. Кроме того, отметил Ламбсдорф, можно замораживать счета предпринимателей из РФ и ограничивать их свободу перемещения на территории страны.

Депутат пояснил, что Германия должна продемонстрировать президенту России Владимиру Путину тяжесть последствий возможного вторжения на Украину. Как он заметил, в таком случае нужно серьезно минимизировать экономическое взаимодействие двух стран.