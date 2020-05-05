В Германии правые экстремисты угрожают убийством политикам и журналистам

В Германии началось расследование по делу об угрозах правых экстремистов. Немецким политикам, прокурорам и журналистам поступили одинаковые письма от группировки Staatsstreichorchester, в которых содержались угрозы убийств, сообщили во вторник, 5 мая, издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на источники в структурах безопасности ФРГ.

По их информации, адресатами писем были два депутата бундестага, по одному члену земельных парламентов (ландтагов) Мекленбурга — Передней Померании и Баварии, прокурор из Шверина, редакции девяти СМИ, а также адвокатская контора в Берлине. В тексте писем, полученных на прошлой неделе, утверждается, что у отправителей имеется достаточное количество боеприпасов, чтобы убить каждого из адресатов, а в конце написаны нацистские приветствия. (DW)