В Германии, по заключению Института имени Роберта Коха (RKI), началась четвертая волна эпидемии коронавируса. «Количество заражений нарастает еще с начала июля — значительно раньше и быстрее, чем в прошлом году», — говорится в сообщении RKI, обнародованном вечером в четверг, 19 августа.

За одну неделю доля позитивных результатов ПЦР-тестов увеличилась с 4 до 6 процентов, при этом от инфекции страдают более молодые группы населения. «Таким образом, налицо начало четвертой волны, которая нарастает в первую очередь за счет заражений среди молодежи», — отметил RKI.

По данным на утро 20 августа, в Германии за минувшие сутки зарегистрировано 9280 новых случаев коронавирусной инфекции — на 3702 больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 5578 случаев. Семидневный коэффициент заражаемости вырос за этот период с 44,2 до 48,8 случаев на сто тысяч населения. (DW)