В Гаджигабуле будут собирать автомобили «General Motors»

При участии узбекской компании в Гаджигабуле строится автомобильный завод.

Об этом АПА-Экономикс сообщил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов во время встречи с президентом Конфедерации Предпринимателей Азербайджана Мамедом Мусаевым.

По словам Ашрафханова, на завод совместно с компанией «General Motors» планирует производство автомобилей.

Посол также отметил, что в Алятской экономической зоне узбекские и азербайджанские предприниматели могут создать совместные предприятия в сфере производства текстиля, продуктов питания и лекарств.

Говоря о том, что выращиваемые в Азербайджане сорта орехов, граната представляют большой интерес в Узбекистане, Б.Ашрафханов отметил, что совершил визиты в связи с этим в регионы. Он выразил надежду на то, что Баку станет центром для транзитных грузов в Узбекистан, и отметил, что в связи с этим идет конкретная работа.

Напомним, в феврале прошлого года в промышленном квартале Гаджигабул был заложен фундамент нового автомобильного завода. На заводе собираются грузовые автомобили марки «ГАЗ».