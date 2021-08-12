Принимаются неотложные меры по тушению пожара, начавшегося вчера в горной местности недалеко от села Тиканлы Габалинского района.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, утром 11 августа 2021 года на горячую линию министерства «112» поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Тиканлы Габалинского района.

Согласно информации, к тушению пожара привлечены Государственная служба пожарной охраны МЧС, войска гражданской обороны, соответствующие силы Северо-западного регионального центра, а также вертолет авиационного отряда, а также сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и группа сельских жителей.

Несмотря на то, что сложный рельеф и ветреная погода затрудняют работу пожарных, борьба с огнем продолжается.