Как сообщалось ранее, 11 августа Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приступило к принятию неотложных мер по тушению пожара и предотвращению распространения пламени в горной местности со сложным рельефом близ села Тикянлы Габалинского района.

Как сообщили Report в МЧС, сегодня в 14:00 пожар был полностью потушен. По предварительным данным, сгорела растительность на площади около 150 гектаров.

Отметим, что к тушению пожара были привлечены пожарные расчеты МЧС, войска гражданской обороны, силы северо-западного регионального центра и 2 вертолета