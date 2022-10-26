Законопроект о членстве Финляндии в НАТО не исключает размещение ядерного оружия в стране. Об этом сообщила Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности страны.

Документ о вступлении в альянс почти готов и будет представлен в течение двух недель. Проект не накладывает запрета и на размещение военных баз, военного контингента НАТО и ядерного оружия.

«Было бы глупо вводить ограничения, которые в действительности могут осложнить оборону Финляндии», — сказал неназванный чиновник.

Ядерное оружие, по его утверждению, может быть размещено, например, на истребителях F-35. Ранее Хельсинки заказал 64 таких самолета. Они будут поставлены на вооружение к 2030 году.