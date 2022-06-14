Городской совет города Котка принял решение о демонтаже и перемещении в музей последней в Финляндии статуи Владимира Ленина, сообщает финский телеканал YLE.

«Предложение о сносе памятника поступило одновременно от городского совета и жителей города Котка, утверждающих, что ему место в музее, а не на улице», — объясняет телеканал решение муниципальных властей.

Памятник Ленину, созданный эстонским скульптором Матти Вариком, появился в центре города в 1979 году в качестве подарка от советского Таллина, города-побратима Котки. Как передает YLE, в последние годы статуя неоднократно подвергалась актам вандализма и была повреждена. Теперь изваяние вождя мирового пролетариата будет находиться в городском музее «Кюменлааксо».