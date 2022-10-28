«Оруэлловским» назвали в Еврокомиссии выступление Владимира Путина 27 октября. «В речи Путина неправильное есть правильное, правильное есть неправильное, правда есть ложь, а ложь есть правда», — заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе в пятницу, 28 октября.

Именно Россия ведет незаконную неспровоцированную войну против Украины, именно вооруженные силы РФ стоят за зверствами и военными преступлениями против гражданского населения Украины, женщин и детей, подчеркнула она. «Это Россия грубо нарушает международное право и Устав ООН, а ее агрессивные действия угрожают миру и безопасности не только в Европе, но и чреваты серьезными последствиями для всего мира», — указала Массрали.

Утверждения Путина о том, что Киев создает «грязную бомбу», представитель Еврокомиссии назвала необоснованными. «Россия, как и раньше, не может подкрепить свои обвинения какими-либо доказательствами», — сказала она, приведя в пример ложные заявления Москвы о разработке биологического оружия в Украине как попытку оправдать свое полномасштабное военное вторжение в эту страну 24 февраля.

«Если бы не Россия, этой войны бы не было. Москва могла бы закончить эту войну сегодня, если бы вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины», — резюмировала Набила Массрали.

27 октября президент РФ Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил, в частности, что Россия не угрожала применить ядерное оружие, а лишь ответила на «ядерный шантаж» со стороны западных лидеров. Путин также повторил, что Украина якобы планирует использовать «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Кроме того, президент РФ выказал абстрактные претензии к «западным оппонентам», подорвавшим, по его словам, некие «традиционные ценности». (DW)