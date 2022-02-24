Несколько депутатов Европарламента обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой прекратить сотрудничество с российской нефтегазовой компанией «Газпром», сообщает sportschau.de.

Сообщается, что президент УЕФА Александр Чеферин получил письмо с призывами перенести финальный матч Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, а также прекратить сотрудничество с «Газпромом».

По информации источника, представители законодательного органа власти послали президенту организации Александру Чеферину письмо, в котором потребовали перенести место проведения финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, а также прекратить любое сотрудничество с российской нефтегазовой компанией «Газпром».