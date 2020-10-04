В ЕС считают, что решение Минска выслать дипломатов Польши и Литвы повредит диалогу

Решение белорусских властей сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы после введения санкций ЕС повредит диалогу сторон. Об этом сказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Он назвал требование Минска необоснованным. По его мнению, оно идет против логики диалога.

«Требование Минска, чтобы Польша и Литва отозвали своих послов <…> достойно сожаления. Оно <…> будет еще глубже изолировать власти в Минске», — заявил Боррель.

Заключая, Боррель отметил, что продолжит поддерживать белорусскую оппозицию.