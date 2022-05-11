Евросоюз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованном накануне.
При этом он добавил, что «Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России».
«Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами», – подчеркнул глава европейской дипломатии.
«Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций», – констатировал Боррель и добавил, что только Украина, Россия и посредник должны определять исход переговоров.
В то же время он добавил, что «садиться за стол переговоров нужно с позиции силы, и задача сейчас – поставить на эту позицию украинцев».
Кроме того, Боррель заверил, что Евросоюз продолжит поставлять оружие Украине, а также будет добиваться ослабления российской экономики и международной изоляции РФ.