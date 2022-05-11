Евросоюз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованном накануне.

«Не мы. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника», – ответил Боррель, отвечая на вопрос, может ли ЕС сыграть роль посредника в российско-украинских переговорах.

При этом он добавил, что «Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России».

«Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами», – подчеркнул глава европейской дипломатии.

«Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций», – констатировал Боррель и добавил, что только Украина, Россия и посредник должны определять исход переговоров.

В то же время он добавил, что «садиться за стол переговоров нужно с позиции силы, и задача сейчас – поставить на эту позицию украинцев».

Кроме того, Боррель заверил, что Евросоюз продолжит поставлять оружие Украине, а также будет добиваться ослабления российской экономики и международной изоляции РФ.