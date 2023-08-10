Мужчина выстрелил в боковое стекло автобуса на улице Абеляна в Ереване.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Инцидент произошел в районе 13։15. Звонивший мужчина сообщил, что стреляли в направлении автобуса, за рулем которого находился он. Обстоятельства случившегося выясняются», – отметили в полиции.

Ранее издание MediaHub сообщало, что неизвестный мужчина выстрелил в автобус, обслуживающий маршрут N18. В результате выстрела было повреждено стекло автобуса. На месте происшествия работают полицейские и следователи.