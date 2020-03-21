В Египте из-за коронавируса закрываются церкви и мечети

Коптская православная церковь Египта объявила о закрытии всех церквей на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

В тоже время верховный имам одного из старейших исламских университетов аль-Азхар шейх Ахмад ат-Тайиб распорядился отменить проведение пятничной молитвы в мечети аль-Азхар также на две недели.

В рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса египетские власти распорядились сократить до 15 минут пятничные молитвы во всех мечетях. В стране закрываются музеи и археологические объекты, прекращены все международные рейсы из Египта. С 15 марта на двухнедельный карантин закрылись  египетские школы и университеты.

По последним данным в Египте зарегистрировано 285 случаев заболевания новым коронавирусом,  восемь человек скончались.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор передал разработанные в новосибирском центре вирусологии «Вектор» тест-системы для выявления COVID-19 в 13 стран, включая Египет (aif.ru)

| 2020-03-21T19:48:16+00:00 21 марта 2020, 21:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss