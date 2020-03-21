В Египте из-за коронавируса закрываются церкви и мечети

Коптская православная церковь Египта объявила о закрытии всех церквей на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости.
В тоже время верховный имам одного из старейших исламских университетов аль-Азхар шейх Ахмад ат-Тайиб распорядился отменить проведение пятничной молитвы в мечети аль-Азхар также на две недели.
В рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса египетские власти распорядились сократить до 15 минут пятничные молитвы во всех мечетях. В стране закрываются музеи и археологические объекты, прекращены все международные рейсы из Египта. С 15 марта на двухнедельный карантин закрылись египетские школы и университеты.
По последним данным в Египте зарегистрировано 285 случаев заболевания новым коронавирусом, восемь человек скончались.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор передал разработанные в новосибирском центре вирусологии «Вектор» тест-системы для выявления COVID-19 в 13 стран, включая Египет (aif.ru)