В Египте из-за коронавируса закрываются церкви и мечети

Коптская православная церковь Египта объявила о закрытии всех церквей на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

В тоже время верховный имам одного из старейших исламских университетов аль-Азхар шейх Ахмад ат-Тайиб распорядился отменить проведение пятничной молитвы в мечети аль-Азхар также на две недели.