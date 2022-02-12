Военные подразделения «Донецкой народной республики» («ДНР») смогут защитить гражданское население Донбасса, но при «полномасштабном наступлении» не исключено обращение за помощью к России, заявил глава «республики» Денис Пушилин на пресс-конференции в пятницу, 11 февраля. Военные подразделения «Донецкой народной республики» («ДНР») смогут защитить гражданское население .

«Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, если будут уничтожаться населенные пункты, гражданское население, то Россия может предпринять такие шаги. Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал», — сказал он.

Пушилин добавил, что мотивация и боевой дух военных подразделений говорят о том, что республика в состоянии защищать гражданское население Донбасса, но ее руководство допускает, что «ситуация может пойти по такой траектории, когда мы вынуждены будем обращаться за помощью к Российской Федерации», полагает он.

Глава «ДНР» отметил, что ситуация на линии соприкосновения «накалена до предела», в том числе вызывает опасения количество «беспилотных летательных аппаратов», в связи с чем власти республик Донбасса рассматривают негативный вариант развития событий.

« Украина переходит в наступление, начинает использовать всё оружие, которое у нее было, и плюс то оружие, которое завозилось на территорию Украины и продолжает завозиться якобы для защиты. Это начинает использоваться против гражданского населения, против городов и районов Донбасса», — описал Пушилин негативный сценарий.

Он также охарактеризовал ситуацию на линии соприкосновения как затишье перед бурей, что доказывает и интерес западных СМИ к «ДНР». Его Пушилин считает свидетельством предстоящего обострения ситуации в Донбассе.

Ранее в этот день представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник заявил, что Украина делает всё, чтобы заматывать любые договоренности. По его словам, работа ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе фактически заблокирана.

10 февраля в Берлине прошли переговоры «нормандской четверки» в лице представителей России, Германии, Украины и Франции. Этот раунд дипломатических решений украинского кризиса стал очередной попыткой сторон договориться. Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал берлинский раунд переговоров безрезультатным, хотя в январе возлагал на него большие надежды.

В Париже 26 января стороны согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию. Однако, по мнению Козака, и тогда результат беседы оказался «почти нулевым» (iz.ru)