Китай вдруг решил заявить позицию по теме, к которой раньше как-то не проявлял особого интереса. Китай выступает против всех односторонних инициатив, направленных на изменение исторического статуса Иерусалима, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Anadolu.

«Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить исторический статус Иерусалима», — сказал он.

Представитель китайского дипведомства выразил обеспокоенность в связи с эскалацией в последние дни насилия и столкновений, спровоцированных действиями сил безопасности Израиля в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Вэньбинь призвал стороны к сдержанности и отметил, что Китай выступает против «маргинализации и забвения» палестинской проблемы. По его словам, необходимо «положить конец полувековой несправедливости».

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество и в первую очередь великие державы «должны посмотреть в лицо зашедшей в тупик палестинской проблеме» и способствовать скорейшему началу мирных переговоров между сторонами. «Китай будет продолжать поддерживать правое дело палестинского народа до тех пор, пока палестинский конфликт не найдет своего решения», — заверил спикер.

Итак, на что нацелены заявления Пекина? Это некая претензия на роль сверхдержавы (наряду с США), которая тоже имеет отныне право вмешиваться в любые проблемы в любой части планеты, и оказывать поддержку той или иной стороне? Любопытно также отметить, что у себя дома Пекин легко нарушает права меньшинств, исповедующих ислам, а тут вдруг сильно озаботился проблемами мусульман Иерусалима. Своим мнением по этой ситуации поделились с # известные эксперты.

Александр Непомнящий, публицист (Израиль):

— Каскад внешнеполитических фиаско администрации Байдена резко ослабил позиции США в мире. Одновременно война в Украине подорвала международное положение России. Несомненно, этот образующийся вакуум лидерства в международной политике стремится занять Китай. При этом он эксплуатирует тему израильско-арабского конфликта, недавно возрождённую США и, судя по всему, разогреваемую Россией.

Во многом надуманная и раздутая «проблема палестинских арабов» в значительной мере сошла с международной повестки дня на фоне мирных «Соглашений Авраама», недавно подписанных Израилем с рядом арабских стран.

Прежде арабские страны использовали «проблему палестинских арабов» как эффективный инструмент борьбы за ликвидацию еврейского государства Израиль. Однако, в последние годы, когда экстремистский режим в Иране стал реальной угрозой их существованию, они отказались от антиизраильского нарратива, решив сотрудничать с Израилем против иранской экспансии.

Предыдущая американская администрация Трампа поддерживала этот курс. Нынешняя — Байдена, напротив, поддерживает Иран и враждебна Израилю и его арабским партнёрам. Поэтому, она старается вернуть актуальность «проблеме палестинских арабов», используя её для внесения разлада между Израилем и арабскими союзниками.

Пекин надеется привлечь к себе арабов и стать, своего рода, «преемником СССР» в противостоянии с Западом, оттеснив от этой роли отягощённую войной в Украине Россию.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего, эксперт по Ближнему Востоку:

— Я думаю, что нужно разбить позицию Китая на несколько блоков. Первый – они поднимают этот вопрос именно потому что у них есть проблемы в коммуникации с мусульманским миром, и именно потому, что у них есть ситуация, связанная с нарушениями прав своего мусульманского меньшинства. Это давняя проблема Китая, и сейчас, по мере того как он наращивает сотрудничество — торгово-экономическое, инвестиционное, технологическое, военно-политическое – со странами Ближнего Востока, с государствами АСЕАН, такими как Индонезия и Малайзия, он, конечно, пытается найти и способ как все-таки решить проблему коммуникации. Китайцы понимают, что игнорировать темы, которые близки мусульманским странам, нельзя. Надо что-то делать, чтобы улучшать свою репутацию, имидж.

Второй блок, который может объяснить мотивацию Китая, конечно, связан с тем, что он не вмешивается напрямую в дебри этой ситуации. В отличие, например, от США, которые любят навязывать свою ценностную парадигму. Китай не считает, что ему нужно это делать, потому что в их культуре они и так великая держава, цивилизация, которой не надо это доказывать. Но, конечно, поднятие темы Палестины связано с тем, что Китай хочет тоже каким-то образом показывать, рассказывать о своей позиции, которая противоположна Соединенным Штатам.

Другими словами, их заявления скорее всего нацелены на демонстрацию того, что они против США и Запада в целом, которые в основном поддерживают власти Израиля. То есть, Китай здесь выступает с позиций, которые связаны с их отношениями с Америкой. Не потому что ему вдруг стала так важна эта тема, а потому, что интересно еще раз сыграть на вот этом противопоставлении своей и американской внешней политики. Особенно сейчас, на фоне уменьшения вовлеченности Америки в региональные дела Ближнего Востока.

Ну, и третья причина в том, я думаю, что Китай рассматривает себя в качестве игрока, который может стать альтернативным посредником в израильско-палестинском конфликте. Учитывая, например, возросшее влияние КНР в Израиле. Потому что на самом деле как раз Израиль нарастил за последние годы сотрудничество с Китаем, из-за чего тоже можно говорить, что китайцам интересно играть более активную роль в местных процессах. Поэтому я думаю, это заявление нацелено на то, чтобы показать — КНР тоже одна из стран, которая может быть альтернативным посредником в израильско-палестинских делах, а не только Соединенные Штаты.