Значительные средства для противодействия Китаю, который представляет угрозу американским интересам, будут заложены в бюджете Пентагона на 2022 год. Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, передает ТАСС.

По ее словам, в будущем бюджете Пентагона «Китай обозначен в качестве приоритетной задачи». «КНР стала очень конкурентоспособной в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. У нее есть экономические, военные и технологические возможности, чтобы бросать вызов международной системе безопасности и американским интересам», — пояснила Хикс. Замминистра подтвердила информацию американских СМИ о том, что бюджет Минобороны США на 2022 год запланирован на уровне $715 млрд.

Хикс в очередной раз сказала, что вызовами в оборонной сфере для США остаются Россия, Иран и КНДР. Замглавы Пентагона подчеркнула, что военный бюджет 2022 года позволит «США избегать конфликтов и мирно отстаивать свои интересы».

Администрация президента США Джо Байдена намерена в пятницу представить проект федерального бюджета на следующий финансовый год, в котором будут предусмотрены правительственные расходы в размере $6 трлн.