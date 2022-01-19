Люди, которые были вакцинированы от COVID от 15 до 90 дней назад любой вакциной от COVID, второй дозой Pfizer 15-180 дней назад или тремя дозами любой другой вакцины, реже оказывались ковид-положительными, чем невакцинированные. Тем не менее, вакцина была менее эффективной, чем до этого.