Риск повторного заражения COVID-19 во время волны распространения штамма «омикрон» в Британии был в 16 раз выше, чем во время «дельты», свидетельствуют данные национальной статистической службы Великобритании.
«Риск повторного заражения в период доминирования «омикрона» с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года был в 16 раз выше по сравнению с периодом с 17 мая по 19 декабря 2021 года, когда доминировал штамм «дельта», — говорится в сообщении.
Люди, которые были вакцинированы от COVID от 15 до 90 дней назад любой вакциной от COVID, второй дозой Pfizer 15-180 дней назад или тремя дозами любой другой вакцины, реже оказывались ковид-положительными, чем невакцинированные. Тем не менее, вакцина была менее эффективной, чем до этого.