В Британии сменили лозунг карантинной кампании

Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с «Оставайтесь дома» на «Сохраняйте бдительность». Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

Он написал, что каждый британец помогает контролировать вирус, сохраняя бдительность и следуя правилам. В связи с этим он в очередной раз призвал к самоизоляции тех, у кого есть симптомы коронавируса, а также членов их семей.

«Сохраняйте бдительность. Контролируйте вирус. Спасите жизни», — заключил британский премьер.

Как ожидается, вечером 10 мая Джонсон выступит с телеобращением к согражданам, представив план поэтапного частичного смягчения введенного с 23 марта из-за коронавируса карантина.

По состоянию на 9 мая, число жертв COVID-19 в Британии превысило 31 тысячу.(Газета.Ru)

| 2020-05-10T17:03:13+00:00 10 мая 2020, 19:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss