Россия, Китай, Иран или КНДР могли стоять за осуществленной в марте прошлого года кибератакой, которой подверглись компьютеры Академии Минобороны Соединенного Королевства. С таким утверждением выступил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News отставной маршал британский авиации Эдвард Стрингер, руководивший академией в 2018-2021 годах.

«Любая из них [Россия, КНР, КНДР или Исламская республика Иран] могли за этим стоять, но это также мог быть кто-то, искавший уязвимости для осуществления атаки с помощью вируса-вымогателя, то есть просто обычная криминальная группировка», — сказал Стрингер, добавив, что вызванные атакой проблемы были «существенными, но решаемыми».

Бывший глава академии подчеркнул, что злоумышленникам не удалось проникнуть в компьютерную сеть других учреждений британского Минобороны или получить доступ к информации, представляющей значительную ценность. При этом он предполагает, что именно это могло быть их целью. (ТАСС)