7 августа Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены на первом этапе в село Забух Лачинского района.

Как сообщили # в Государственном комитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и Исполнительной власти Лачинского района.