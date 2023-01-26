Госсовет Татарстана 26 января менее чем за полтора часа рассмотрел и принял сразу в трех чтениях поправки в Конституцию республики. Главное изменение касается того, что Татарстан отказывается от должности президента уже сейчас, сразу после вступления этих поправок в силу.

Хотя в конце декабря депутаты приняли решение, что действующий руководитель региона Рустам Минниханов сохранит должность президента Татарстана до истечения срока своих полномочий в 2025 году. Теперь же Татарстан лишится президента, по сути, в ближайшие дни. Должность вновь избранного руководителя региона будет называться «глава — раис Республики Татарстан». Новые поправки должен подписать Минниханов.

По какой причине Госсовет Татарстана поменял свое решение, глава профильного комитета Альберт Хабибуллин не пояснил. Он также попросил депутатов не открывать прения по этому вопросу. Против обсуждений поправок выступил и председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, посчитав, что не нужно «политизировать» этот вопрос.

Текст принятых парламентом поправок пока не опубликован. Хабибуллин сообщил, что в Конституции республики утрачивают свою силу 25 статей. В том числе Татарстан больше не будет согласовывать кандидатов в прокуроры, убираются упоминание Конституционного суда Республики Татарстан (РТ) и договора о разграничении полномочий, исключается статья о гражданстве РТ, депутаты Госсовета не будут иметь неприкосновенность.

Переименовать должность президента республики в главу требует федеральное законодательство. Во всех других регионах России это уже произошло. (svoboda.org)