Министр энергетики Кыргызстана Доскул Бекмурзаев заявил на пресс-конференции, что впервые произошел такой масштабный сбой в работе энергокольца Центральной Азии, сообщает РИА «Новости».

По словам главы министерства, для расследования причин произошедшего планируется создать межгосударственную комиссию. Он отметил, что в стране энергоснабжение восстановлено на 50%.

«Пока рано говорить о причинах. <…> В ближайшие час-два подключим всю страну», — отметил Бекмурзаев.

Ранее стало известно, что блэкаут в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане остановил работу аэропортов, коммунальных служб и канатных дорог.

Предполагается, что авария возникла на Объединенном энергетическом кольце Центральной Азии. По последним сведениям, в Ташкенте пришлось принять решение об остановке метро. Проблемы с электричеством фиксируются и на юго-востоке Казахстана, однако удалось восстановить до 50% электроснабжения.

Помимо электричества, наблюдаются трудности с водоснабжением.