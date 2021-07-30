28 июля большая группа жителей Биласуварского района (179 км от Баку) попыталась перекрыть дорогу перед местной исполнительной властью. Полиция задержала часть участников, доставив в отделение. После профилактической беседы они были отпущены. Однако часть протестующих все же были приняты в исполнительной власти.

Причиной проведения акции стал острый дефицит воды и произвол госчиновников, которые злоупотребляют положением, лишая рядовых фермеров воды для полива полей. Чиновники направляют воду на свои участки и подконтрольные им хозяйства.

Проблема обострилась из-за того, что чиновники фактически присвоили воду, поступающую по каналу из реки Араз (http://www.turan.az/ext/news/2021/7/free/Social/ru/6242.htm)

Как заявил # житель села Исметли Биласуварского района Ихтияр Агаев, чиновники исполнительной власти в районе захватили много земель. «Только вблизи нашего села им принадлежит 500 гектаров земли. Воду дают только землям этих чиновников. А у нас горит урожай. Тех, кто выступает против творящего беззакония, арестовывают», — сказал Ихтияр Агаев.

Глава муниципалитета села Исметли Мирзахан Ибаев подтвердил высказывания Ихтияра Агаева: «Он прав. Действительно водой орошают только земли чиновников», — заявил редакции председатель муниципалитета.

Мы решили выяснить, действительно ли чиновники исполнительной власти захватили землю в Биласуварском районе и соответствует ли действительности информация о том, что вода в Биласуварском районе поступает только на земли чиновников? Для получения ответа мы обратились к заведующему отделом по работе с документами и обращениями граждан ИВ Биласуварского района Эльшану Астанову. Но, к сожалению, он отказался ответить на наши вопросы.

Хотим напомнить, что согласно статье 20 Закона «О государственной службе» государственный служащий не имеет права заниматься какой–либо деятельностью, приносящей доход. (http://www.e-qanun.az/framework/4481).

Также напомним о том, что согласно статье 8 Закона Азербайджанской Республики о средствах массовой информации, СМИ имеют право получать оперативные и достоверные сведения об экономическом, политическом, общественном и социальном положении в обществе,

деятельности государственных органов, муниципалитетов, учреждений, предприятий и организаций, общественных объединений, политических партий, должностных лиц. Запрос для получения информации может быть как письменным, так и устным (http://iepf-ngo.org/ru/documents/14/1081).

Но, видимо, чиновники и работники ИВ Биласуварского района слишком заняты сельхоздеятельностью и у них просто не было времени ознакомиться с законами Азербайджана, по которым они должны исполнять свои должностные обязанности, но которые они ежедневно нарушают. Мы предоставили им возможность доказать обратное, но…