Обороноспособность бундесвера будет восстановлена в полной мере, слишком долгое время велась экономия, заявила, выступая в германском бундестаге, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Ради безопасности, которую можно увидеть и почувствовать, нам нужно значительное усиление нашей эффективности. Федеральное правительство по этой причине приняло решение о создании специального фонда в 100 миллиардов евро для лучшего снабжения бундесвера», — заявила министр, добавив, что «мы вернем бундесверу всю оперативную готовность, поскольку слишком долгое время проводилась экономия и сокращения».