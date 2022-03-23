Обороноспособность бундесвера будет восстановлена в полной мере, слишком долгое время велась экономия, заявила, выступая в германском бундестаге, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
«Ради безопасности, которую можно увидеть и почувствовать, нам нужно значительное усиление нашей эффективности. Федеральное правительство по этой причине приняло решение о создании специального фонда в 100 миллиардов евро для лучшего снабжения бундесвера», — заявила министр, добавив, что «мы вернем бундесверу всю оперативную готовность, поскольку слишком долгое время проводилась экономия и сокращения».
Целью немецких вооруженных сил остается «классическая задача обороны страны и альянса без ограничений», подчеркнула министр. «Германия не беззащитна, Германия поддерживает своих союзников, Германия не даст запугать себя военными угрозами», — заявила Ламбрехт, добавив, что никто в бундесвере не хотел бы «бряцания оружием, наращивания вооружений и милитаризации нашей жизни, но все (в вооруженных силах Германии — ред) хотят правильное снабжение, обеспечение».