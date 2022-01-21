Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, США продолжают изучать вопрос о возможных рестрикциях в отношении России в связи с кризисом вокруг Украины, никакие из озвученных ранее администрацией мер по-прежнему не исключены. Об этом она рассказала на регулярном брифинге с журналистами, видеозапись которого опубликована на официальном канале The White House на YouTube.

«Мы продолжаем рассматривать ряд вариантов, и никакие из тех мер, о которых сообщалось ранее, по-прежнему не исключены», — заявила Псаки.