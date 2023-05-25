В селе Калинино Белгородской области нашли еще одну неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. Снаряд был обнаружен вечером 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая, где находятся жилые дома, пишет Baza со ссылкой на информированные источники.

Как уточняет телеграм-канал Mash, до границы с Украиной от этого места 23 км. Бомбу нашли местные жители во время работы в полях. Власти оцепили территорию и выставили охрану. На место вызваны саперы и взрывотехники для обезвреживания снаряда.

20 апреля во время полета бомбардировщика Су-34 над Белгородом произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса», сообщало Минобороны РФ. Бомба упала в центре города — на перекрестке улиц Ватутина и Губкина, в результате образовалась воронка радиусом 20 метров.

От взрыва в соседних домах повыбивало стекла, ударная волна повалила столбы линии электропередачи, а один из автомобилей «улетел» на крышу магазина. Пострадали три человека. Одна женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести, говорил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спустя два дня после этого инцидента рядом с местом взрыва на улице Шаландина обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500, которая ушла под асфальт. Место оказалось расположено неподалеку от жилой застройки. В связи с этим власти эвакуировали более 3 тыс. жителей 17 близлежащих домов.

Областное управление МЧС объявило режим ЧС регионального уровня. После этого специалисты Минобороны в течение нескольких часов вывезли снаряд на полигон, где он был обезврежен.

В начале мая в белгородском селе Головчино нашли третью авиабомбу ФАБ-500. По данным Mash, снаряд обнаружили в 10 км от границы с Украиной. Она «закопалась» под землю на территории частного дома. Хозяйка увидела воронку и сообщила о ЧП властям. Для того чтобы обезвредить боеприпас, пришлось эвакуировать целую улицу, на которой проживают 56 человек. (moscowtimes.ru)