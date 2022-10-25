С 27 октября в Баку заработает новый экспресс-маршрут E1, стоимость проезда на котором составит 60 гяпиков.

Об этом # сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

На новой маршрутной линии автобусы будут отправляться от станции метро «Халглар достлугу» далее по проспекту Гара Гараева — станция метро «Короглу» — проспект Гейдара Алиева — улица Юсифа Сафарова — проспект Нефтчиляр — круг «Азнефть» — Бибиэйбат — Центр транспортного обмена «Локбатан».

Пассажирские перевозки по маршруту будут осуществляться автобусами ООО BakuBus. На начальном этапе в перевозках будут задействованы 10 автобусов. Автобусы на маршруте будут работать с 06:30 утра до 18:30 вечера. При этом автобусы будут останавливаться только на определенных остановках по маршруту движения.