В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре проведено расследование по материалам, поступившим из Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел по факту незаконного предоставления паспорта «COVİD-19» в поликлинике №11 Сабунчинского района города Баку.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что сотрудники указанной поликлиники за определенную сумму предоставляли паспорта фиктивные паспорта «COVİD-19» невакцинированным лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог), проведение следствия поручено Следственному управлению Главного управления.