В Баку стартовали игры Юниор лиги КВН

В Театре песни им. Рашида Бейбутова состоялось открытие пятого сезона Азербайджанской Юниор Лиги КВН, сообщает #. Юбилейный сезон обещает много сюрпризов: к играм присоединились команды – дебютанты, а некоторые постоянные школы – участники предстали в полностью обновленном составе.

Первую игру сезона разделили на два дня. В первый — на сцену вышли команды «160% смеха» (классическая гимназия 160), «Палата номер 6» (школа — лицей 6), Сборная 17-ой школы», «На драйве» (школа 60), «Сектор 86» (школа 86),«Антонина Абрикосовна» (школа 193) и «Восьмое чудо света» (школа 8).

Второй день в мир смеха и улыбок зрителей отправили команды «Rüzgar» (школа- интернат санаторного типа номер 8), «XXI век» (общеобразовательный комплекс 21 век), «Вишневая семерка» (школа 7), «18-ый район» (школа 18), «Кавказята» (школа 245), «Ничего личного» (школа 189-190) и «Атомы» (школа 23).

Все команды порадовали смекалкой, остроумием, оригинальным юмором и находчивостью. Победители прошлого сезона Юниор лиги – команда «Сборная 17-ой школы» теперь играют на русском языке и полностью сменили формат своих выступлений. Заметно выросла в плане юмора команда «Антонина Абрикосовна», как всегда на высоте оказались ребята из команды «160% смеха». Но, пожалуй, самыми креативными по итогам первого дня стали квнщики из «6-ой палаты», за что и получили заслуженное, первое место. На втором — «Сборная 17 школы», на третьем — «160% смеха».

Итоги второго дня вывели в лидеры команду «Атомы». На втором месте — «Ничего личного», а на третьем — «18-ый район». Решением жюри кубок «Дебют» получает команда «Rüzgar».

Игру судили актриса театра и кино, чемпион 20 века в составе команды КВН «Парни из Баку» — Яна Никитина, ведущий Эмиль Насиров, заслуженный деятель искусств и директор команды КВН «Парни из Баку» Джавид Имамвердиев, певица Марьям Шабанова, поэт, музыкант и общественный деятель Захра Бадалбейли и директор Азербайджанской Телевизионной Лиги КВН Гусейнали Шахвердиев.

«У меня сводило скулы и болел живот от смеха! Вы все очень смешные, потрясающие и невероятно харизматичные», — прокомментировала результаты игры Марьям Шабанова.

Яна Никитина призналась, что в этот раз жюри пришлось нелегко, так как все команды показали прекрасную игру: «Но лично меня больше всех удивили ребята из школы номер 17. Новый состав – достойная смена предыдущему, кстати, чемпионам!», — сказала она.

Захра Бадалбейли также не скрывала своего восторга: «Мне было очень приятно видеть, что у нас растет такое талантливое, красивое поколение КВН, которое любит эту игру также, как ее любили мы».

Итоги игры подвела директор Юниор Лиги КВН Гюльтан Лазымова. Она напомнила, что сезон является накопительным, и впереди у команд еще есть время для того, чтобы улучшить свое положение в общей таблице и даже выбиться в лидеры: «Открытие нового сезона всегда событие: новые команды, актеры, образы. Это праздник! Очередной раз убеждаешься в том, что КВН жив. Много хороших юмористических проектов у нас в стране, но КВН был и будет школой, которая открывает дорогу в большой мир развлекательного креатива, и, конечно же, зажигает новые звездочки. В этом году сезон начался с участием 14 команд. Приятным сюрпризом стало выступление команды школы — интерната санаторного типа N 8, с первой же попытки ставшей обладателем кубка «Дебют». Надеемся, ребятам удастся не опустить планку, взятую на старте», — заявила руководитель лиги.

Отметим, что игры Юниор Лиги КВН проходят при организации Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых и при поддержке министерства культуры, министерство молодежи и спорта, Фонда молодежи и Союза Студенческих молодежных организаций.