Баку вновь присоединится к ежегодному уникальному забегу Wings for Life World Run.

Забег стартует одновременно во всем мире 7 мая.

Старт в Баку состоится на площади Государственного флага в 15:00, сообщает #.

Wings for Life World Run – благотворительный забег, 100% вступительных взносов от которого идут на исследования по поиску средств лечения травм спинного мозга и позвоночника.

История этого забега началась с простой идеи Аниты Герхардтер – генерального директора фонда Wings for Life.

За девять лет забег стал самым масштабным благотворительным проектом, который объединяет людей во всех уголках планеты. Все вырученные средства идут на исследования по поиску эффективного способа лечения травм спинного мозга и позвоночника.

В Wings for Life World Run могут участвовать все желающие самых разных возрастов и уровней подготовки – новички, профессионалы, атлеты в креслах-колясках.

Финишной черты в марафоне нет, но через 30 минут после старта на дистанцию выезжает виртуальный автомобиль — финиш (Catcher Car), который постепенно догоняет участников. Для участника, которого настиг Catcher Car, забег успешно завершается.

С 2014 года в Wings for Life World Run пробежало более 700 000 участников из 195 стран мира.

Чтобы присоединиться к Wings for Life World Run, необходимо зарегистрироваться на сайте www.wingsforlifeworldrun.com, получить беговой номер и загрузить приложение Wings for Life World Run на свой телефон.