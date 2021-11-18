В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков проходит ретроспективная выставка «Жизнь мистического духа» народного художника Азербайджана Мир Надира Зейналова (1942 – 2021).

На выставке, организованной YARAT, представлено более 60 произведений художника.

Выставка посвящена 80-летию со дня рождения народного художника. Основная идея художественного проекта состоит в том, чтобы погрузить зрителя в ту атмосферу, в которой создавались произведения, дать ощутить ритм творческой жизни художника, балансирующего между фигуративностью и абстракцией, и таким образом достичь диалога между художником и зрителем, наглядно воплощая идею бессмертия мистического духа творческого человека.

Куратором выставки является доктор философии в области искусствоведения Ширин Меликова.

По ее словам, экспозиция составлялась из произведений, хранящихся в Азербайджанском национальном музее искусств, Азербайджанской государственной картинной галерее, галерее Мир Надира Зейналова, а также из частных коллекций Илала Ахмедова и Саявуша Ализаде.

«Для меня это особый проект. Работая над созданием выставки для меня было важным создать возможность погрузиться в мир художника, проникнуться его многогранным искусством, поэзией, словно бы вновь его услышать, оказаться в окружении его прекрасной семьи, прогуляться по его любимому Апшерону, осознать масштаб его личности, его огромного наследия…

Эта семья для меня стала родной, я была привязана к этому гостеприимному дому, разговоры с Мир Надиром об искусстве, жизни, поэзии были как глоток свежего воздуха, почти каждые выходные я погружалась в этот мир снова и снова и чувствовала себя очень счастливой, наверное эти дни были самым счастливыми в моей жизни.

Но все изменилось в одно мгновение — 11 марта 2020 года скоропостижно ушла из жизни супруга Мир Надира Гюляра ханум. Ах, что это была за женщина! Женщина-весна, как называл он ее. Сколько в ней было доброты, мудрости, тепла, заботы, духовной красоты, обаяния. Он жил ею, она — им. Я больше не встречала таких пар. Ее уход был для него приговором. Мы все понимали, что жить он больше не хочет… Я очень старалась скрасить ему эти тяжелые дни. Мы играли в нарды во дворе, обдуваемые порывами пыльного ветра, на нас то и дело запрыгивала его собака — овчарка Обама, с виду страшная, но такая добрющая. Пили чай, шутили, сидели в мастерской, рассматривая новые работы.

Он работал без устали. Это было его единственное спасение… Как мне не хватает этих дней..Хочу позвонить, услышать голос. Работая над выставкой, мы все время плакали. Тут присутствует его бессмертный дух. Это точно, мы это чувствуем», — поделилась Ш.Меликова с журналистами своими чувствами.

Выставочное пространство тематически делится на залы, отражая крупным планом разные грани творчества этого удивительного художника.

Все работы – разные, глубокие и могучие. Рядом с одной из инсталляций лежит телефон. Взяв трубку можно услышать художника — в стихах, автором которых является он сам.

Выставка будет открыта до 3 апреля 2022 года. Вход – свободный для всех желающих.