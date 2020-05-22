В Баку поступила медицинская гумпомощь из Китая

Двадцать первого мая в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялась церемония передачи второй и третьей партий противоэпидемических средств, доставленных из Китая ​​в Азербайджан в рамках проекта противоэпидемической помощи.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, на мероприятии выступили заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики Го Мин.

Рамиз Гасанов отметил, что проведение очередного мероприятия в министерстве иностранных дел по передаче правительству Азербайджана Китаем нового комплекта медикаментов для борьбы с коронавирусом является показателем дружественных отношений между двумя странами.

Отметив, что народы Азербайджана и Китая привержены традициям дружбы и сотрудничества и солидарны друг с другом в сложившейся ситуации, Гасанов сказал, что это сотрудничество проявляется как на межправительственном уровне, так и на межрегиональном уровне и на уровне частных компаний.

В своем выступлении Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики Го Минь выразила искреннюю благодарность министерству иностранных дел Азербайджана за организацию данной церемонии.

Посол отметила, что в борьбе с пандемией, Китай и Азербайджан поддерживают друг друга и тесно взаимодействуют на двусторонней и многосторонней основе, внося значительный вклад в борьбе с пандемией и защите интересов мировой безопасности и развития.

Посол подчеркнула, что в самое трудное для Китая время правительство Азербайджана оказало весомую поддержку Китаю. Го Минь также сказала, что в ответ на это, правительство Китая с благодарностью предоставило Азербайджану три партии противоэпидемических средств, включая 5 000 тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 3 500 комплектов защитных комбинезонов, 600 000 медицинских масок, 50 000 масок KN95 и т.д. Кроме того, как отметила посол, китайские предприятия и неправительственные организации вносят активный вклад в борьбу с эпидемией в Азербайджане и принимают активные меры для предоставления Азербайджану большого количества материалов для предотвращения эпидемии.

В заключение Го Минь поздравила Азербайджан и его народ с 28 мая — Днем Республики.