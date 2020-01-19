В Баку открылась выставка «Помните! Всегда! Не забывайте!»

В Музее независимости Азербайджана открылась выставка “Xatırlayın! Yaşadın! Unutmayın!”, посвященная 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

В экспозиции представлены работы народного художника Ашрафа Гейбатова и заслуженного деятеля искусств Сары Намитоковой-Манафовой, около пятидесяти фотографий трагических событий 20 Января фотографов Таира Джафарова, Сянана Алескерова, Рауфа Умудова, Олега Литивина и Асима Талыбова, около шестидесяти личных вещей жертв кровавой бойни 20 Января из архива музея. На вечере был презентован альбом “Xatırlayın! Yaşadın! Unutmayın!”, созданный из коллекции музея, автором проекта которого является министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.